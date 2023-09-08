  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Apple'a Çin darbesi! 200 milyar dolar buharlaştı
‹ Önceki Haber SPK 3 şirketin halka arzını onayladı SPK 3 şirketin halka arzını onayladı Sonraki Haber › 58 internet sitesi için kapatma talebi 58 internet sitesi için kapatma talebi

Apple'a Çin darbesi! 200 milyar dolar buharlaştı

08.09.2023 - 06:44 | Son Güncelleme :
Apple'a Çin darbesi! 200 milyar dolar buharlaştı | Genel Haberler

Apple, iPhone’nun yasaklandığı Çin’de 200 milyar dolar kaybetti

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Çin’deki hükümet kurumlarında Apple'ın üreticisi olduğu iPhone ve yabancı marka cihazların kullanılmasının yasaklanmasının ardından iki günde 200 milyar dolar kaybetti.

Çin hükümetine bağlı kurumlarda çalışanların ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın üreticisi olduğu iPhone ve diğer yabancı marka cihazları iş yerinde kullanmaları ve ofise getirmeleri yasaklanmıştı. Apple, söz konusu yasağın ardından en büyük pazarlarından biri olan Çin’deki hisselerinde düşüş yaşadı. Apple’in iki gün içinde yaklaşık 200 milyar dolarlık zarara uğradığı belirtildi.

Çin’de ABD’den daha fazla teknolojik alet satan Apple, iPhone'ların çoğunu Çin'deki fabrikalarda üretiyor. Analistler ise iPhone yasağının Çin merkezli teknoloji şirketi Huwaei’nin piyasaya sürmeyi planladığı yeni akıllı telefonlar nedeniyle verildiğini öne sürüyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
1.001 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.