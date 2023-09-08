Apple'a Çin darbesi! 200 milyar dolar buharlaştı | Genel Haberler

Apple, iPhone’nun yasaklandığı Çin’de 200 milyar dolar kaybetti

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Çin’deki hükümet kurumlarında Apple'ın üreticisi olduğu iPhone ve yabancı marka cihazların kullanılmasının yasaklanmasının ardından iki günde 200 milyar dolar kaybetti.



Çin hükümetine bağlı kurumlarda çalışanların ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın üreticisi olduğu iPhone ve diğer yabancı marka cihazları iş yerinde kullanmaları ve ofise getirmeleri yasaklanmıştı. Apple, söz konusu yasağın ardından en büyük pazarlarından biri olan Çin’deki hisselerinde düşüş yaşadı. Apple’in iki gün içinde yaklaşık 200 milyar dolarlık zarara uğradığı belirtildi.



Çin’de ABD’den daha fazla teknolojik alet satan Apple, iPhone'ların çoğunu Çin'deki fabrikalarda üretiyor. Analistler ise iPhone yasağının Çin merkezli teknoloji şirketi Huwaei’nin piyasaya sürmeyi planladığı yeni akıllı telefonlar nedeniyle verildiğini öne sürüyor.

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