Apple üretim hedefini yükseltti | Genel Haberler

Apple Inc., tedarikçilerden bu yıl hemen hemen bir önceki yıla paralel olarak yaklaşık 85 milyon adet iPhone 15 üretmelerini istiyor.

Apple Inc., tedarikçilerden bu yıl hemen hemen bir önceki yıla paralel olarak yaklaşık 85 milyon adet iPhone 15 üretmelerini istiyor.

California, Cupertino merkezli şirket, küresel ekonomideki kargaşaya ve genel akıllı telefon pazarında öngörülen düşüşe rağmen sevkiyatları sabit tutmayı hedefliyor.

Apple'ın serveti, küresel ekonomide yankılanarak binlerce tedarikçinin işini yönlendiriyor ve ABD ve Çin'den Vietnam ve Hindistan'a kadar milyonlarca kişiye istihdam sağlıyor. Hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 50 artarak piyasa değerini 3 trilyon dolara çıkardı.

Samsung Electronics Co.'dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.'ya ve Foxconn Technology Group'a dünyanın en büyük şirketlerinden bazıları, büyümeyi ve marjları artırmak için iPhone işine güveniyor.

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