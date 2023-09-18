Apple üreticisi yatırımını ve istihdamını artırmak için harekete geçti | Genel Haberler

Apple Inc.'in ortağı Foxconn Technology Group, Washington-Pekin gerilimi arttıkça üretimin Çin'den hızla uzaklaştığını vurgulayarak Hindistan'daki yatırımını ve istihdamını ikiye katlamayı planlıyor.

Apple Inc.'in ortağı Foxconn Technology Group, Washington-Pekin gerilimi arttıkça üretimin Çin'den hızla uzaklaştığını vurgulayarak Hindistan'daki yatırımını ve istihdamını ikiye katlamayı planlıyor.

Foxconn'un Hindistan'daki temsilcisi V Lee, LinkedIn'de yaptığı paylaşımda Tayvanlı şirketin bu Güney Asya ülkesindeki iş hacmini iki katına çıkarmayı planladığını bildirdi ancak detay vermedi.

Lee, "Hindistan'da istihdamın, doğrudan yabancı yatırımların ve iş büyüklüğünün iki katına çıkmasını hedefleyerek gelecek yıl size daha büyük bir doğum günü hediyesi sunmak için daha da sıkı çalışacağız" dedi.

Bloomberg News'in daha önce bildirdiğine göre, amiral gemisi birimi Hon Hai Precision Industry Co. ile de tanınan Tayvanlı şirketin yatırım planları arasında Karnataka'nın başkenti Bengaluru'da havaalanına yakın 300 dönümlük bir alan yer alıyor. Bu fabrikanın muhtemelen iPhone'ların montajını yapması ve yaklaşık 100.000 kişilik istihdam yaratması bekleniyor.

Foxconn'un Hindistan'daki genişlemesi, Çin'in dünyanın en büyük tüketici elektroniği üreticisi olma statüsünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çiziyor. Apple ve diğer ABD markaları, Hindistan ve Vietnam gibi alternatif yerleri keşfetmek için Çin merkezli tedarikçilerine güveniyor. Bunun pandemi ve Ukrayna'daki savaş sırasında hızlanan küresel tedarik zincirinin yeniden değerlendirildiği ve küresel elektroniklerin yapılma biçimini yeniden şekillendirebileceği belirtildi.

Hon Hai Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu geçen ay Foxconn'un halihazırda dokuz üretim kampüsü ve on binlerce kişiye istihdam sağlayan 30'dan fazla fabrika işlettiği Hindistan'daki yatırımlarını artırma niyetini yeniden doğruladı. Liu, şirketin yılda yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde ettiği ülkede daha da genişlemenin ilk aşamalarında olduğunu söyledi.

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