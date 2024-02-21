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Antalya turizminde hedef 60 milyar dolar

21.02.2024 - 11:59 | Son Güncelleme :
Antalya turizminde hedef 60 milyar dolar | Genel Haberler

Antalya’nın 2024 yılı turizm hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Hulusi Şahin, “2024 yılında turizmde 60 milyar dolar hedefine rahat ulaşacağımızı düşünüyorum. 2028 yılı hedefimiz ise 100 milyar dolar. Antalya’nın Türkiye’nin ve dünyanın gözbebeği olduğunun farkındayız. Bunun için çok çalışıyoruz. Türkiye’nin büyük hedeflerine hep birlikte yürüyeceğiz ve başaracağız” diye ifade etti.

Vali Hulusi Şahin, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) Geleneksel Şubat Ayı Buluşması’nda sektör temsilcileriyle bir araya gelerek 2024 yılının turizm planları, mevcut durumu ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya Vali Hulusi Şahin’in yanı sıra, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, ATSO Başkanı Ali Bahar, STK ve turizm temsilcileri katıldı.

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HAVALİMANI 2025 YILINDA 82 MİLYON KAPASİTEYE ULAŞACAK

Toplantıda yaptığı değerlendirmede, havalimanı genişletme projesinin devam ettiğini belirten Vali Hulusi Şahin, Antalya Havalimanının 2023 yılını 37 milyon yolcu ile tamamladığını ve bu rakamın mevcut kapasitenin çok üzerinde olduğunu belirtti. Şahin, “Antalya Havalimanı, genişletme projesinin tamamlanmasıyla 82 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. Böylece, 2025 yılı başında havalimanında ciddi bir rahatlama olacak. Havalimanından başlayıp bağlantı ve turistik yolların iyileştirilmesi ile kaliteli bir ulaşım imkanı sağlanacak. Bunun için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki girişimlerimiz devam ediyor” dedi.

2028 YILI HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Antalya’nın 2024 yılı turizm hedefleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Vali Hulusi Şahin, “2024 yılında turizmde 60 milyar dolar hedefine rahat ulaşacağımızı düşünüyorum. 2028 yılı hedefimiz ise 100 milyar dolar. Bu rakamlara sizlerin dinamizmi ile ulaşacağımıza inanıyorum. Antalya’nın Türkiye’nin ve dünyanın gözbebeği olduğunun farkındayız. Bunun için çok çalışıyoruz. Türkiye’nin büyük hedeflerine hep birlikte yürüyeceğiz ve başaracağız” diye ifade etti.
Konuşmaların ardından Türkiye turizminin gelişmesinde önemli yeri olan turizmci Ergün Güvenç, Vali Şahin’e kitap hediye etti.


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