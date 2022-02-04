Amazon'un dördüncü çeyrek geliri arttı | Genel Haberler

Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un geliri, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9 artışla 137,4 milyar dolara ulaştı.

Amazon, geçen yılın ekim-aralık dönemine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 137,4 milyar dolara yükseldi. Amazon, 2020'nin aynı döneminde net satışlarının 125,6 milyar Dolar seviyesinde gerçekleştiğini duyurmuştu. Şirketin geliri, 2021 yılı genelinde ise yüzde 22 artışla 469,8 milyar dolara ulaştı.