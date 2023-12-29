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Altında hızlı yükseliş! Yeni rekor geldi

29.12.2023 - 13:19 | Son Güncelleme :
Altında hızlı yükseliş! Yeni rekor geldi | Genel Haberler

Gram altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da gram altın sabaha karşı 2054 liraya çıktı.

Altın fiyatları yılın son işlem gününde rekor kırmaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki volatilite, ABD Merkez Bankası'nın 2024 yılında faiz indireceğine yönelik beklentiler altını destekliyor.

ONS ALTIN PRİMLİ

Ons altın güne 2066 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2064 dolar, en yüksek de 2073 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2072 dolardan işlem görüyor.

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ULUSLARARASI PİYASALARDA REKOR

Gram altın uluslararası piyasalarda komisyonsuz 1983 liraya kadar yükseldi. Şu sıralar 1966 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA REKOR VAR

Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı saat 03:46 itibarıyla 2054 liraya kadar yükseldi ve tarihi rekorunu kırdı. Şu sıralar Kapalıçarşı'da alış 2012 lira, satuş 2030 liradan işlem geçiyor.

BANKALARDA DA YÜKSELİŞ VAR

Bankalarda gram altın 1983 liraya kadar yükseldi. Şu sıralar alış 1934 lira, satış 1997 liradan işlem görüyor.

Hurriyet.com.tr/Ekonomi Servisi 


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