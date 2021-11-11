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Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor

11.11.2021 - 09:51
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor | Genel Haberler

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. ABD tarafından gelen haberlerle yön bulan altın güçlü yükseliş gösteriyor. ABD enflasyonunun yüksek gelmesinin ardından gram altın fiyatları 589 lira ile rekor kırdı.

Altın fiyatlarında yön belirleyici son zamanlarda ABD ekonomisi oldu. Fed'in varlık alımlarını azaltması ve faiz artırımına gideceğine yönelik verdiği sinyaller altın fiyatlarını kısa bir dönem zayıf tutmuştu.

ABD ekonomisindeki olumsuz gelişmeler altın fiyatlarını yükseltmeye başladı. Fed'in 2022 yılında faiz artırma ihtimalinin azalmaya başlaması da altını destekler nitelikte gelişme oldu.

Altın fiyatları ABD'de açıklanan enflasyon verisiyle daha da güçlendi. Yüzde 6.2 seviyesinde açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi altında yükseliş ivmesini tetikledi.

Ons altın dün 1868 dolar seviyesine kadar yükseldi Saat 09:29 itibarıyla ons altın 1850 dolar seviyesinde bulunuyor. Gün içinde en düşük 1842 dolar, en yüksek de 1855 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTIN DA ETKİLENDİ

Ons altındaki yükselişin yanında döviz kurlarındaki hareketlilik gram altını yeni rekor seviyesine yükseltti. Saat 09:29 itibarıyla gram altın 591.5 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 584 lira, en yüksek 592.5 lira seviyesi görüldü. Rekorunu ise dün 589.9 lira ile kırdı.


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