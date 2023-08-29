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ABD'de ev fiyatları yine şaşırtmadı

29.08.2023 - 17:24 | Son Güncelleme :
ABD'de ev fiyatları yine şaşırtmadı | Genel Haberler

ABD'de ev fiyatları, alıcıların yıllardır en uygun fiyatlı pazarda anlaşmalar için rekabet etmesiyle beşinci ayda da yükseldi.

 ABD'de ev fiyatları, alıcıların yıllardır en uygun fiyatlı pazarda anlaşmalar için rekabet etmesiyle beşinci ayda da yükseldi. S&P CoreLogic Case-Shiller'in mevsimsellikten arındırılmış verilerine göre, ulusal fiyat göstergesi Haziran ayında Mayıs ayına göre yüzde 0,7 arttı.

 Artan ipotek oranları bazı ev alıcılarını kenara itmiş olsa da, son derece sınırlı sayıda ilan envanteri için mücadele etmek zorunda bırakılan kararlı alışverişçilerden hala bol miktarda talep var. Black Knight Inc.'e göre, arz sıkıntısının yol açtığı yüksek fiyatlar ve yüksek borçlanma maliyetleri bir araya gelerek burayı 1984'ten bu yana en uygun fiyatlı konut piyasası haline getirdi.

 Freddie Mac'in verilerine göre 30 yıllık ortalama ipotek oranı Haziran başında yüzde 6,79'a ulaştı. O zamandan bu yana yüzde 7,23'e sıçradı ve alıcıları daha da sıkıştırdı.

 S&P Dow Jones Genel Müdürü Craig Lazzara, "Piyasadaki kazanımların konut kredisi faizlerindeki artışlar veya genel ekonomik zayıflık nedeniyle kesintiye uğrayabileceğinin farkındayız, ancak bu ayki raporun kapsamı ve gücü gelecekteki sonuçlara ilişkin iyimser görüşle tutarlı" dedi. 


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