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ABD liderliğini mi kaybedecek? Milyarder yatırımcı konuştu, Yellen'i suçladı

03.11.2023 - 07:56 | Son Güncelleme :
ABD liderliğini mi kaybedecek? Milyarder yatırımcı konuştu, Yellen'i suçladı | Genel Haberler

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ABD'ye ilişkin ülkedeki yatırımcılar hazinenin doğru yönetilmediği konusunda eleştirilere başladı. George Soros'un uzun süredir parasını yöneten milyarder yatırımcı Stan Druckenmiller "Janet Yellen, sanırım siyasi miyopluk ya da her neyse, 70 baz puandan 10 yıllık ya da 180 baz puandan 30 yıllık tahvil ihraç edebilecekken 15 baz puandan 2 yıllık ihraç ediyordu" dedi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise uyguladıkları politikayı savundu.

ABD'nin borçluluğunun zirvelere ulaşmasının ardından milyarder yatırımcı Stan Druckenmiller, artan kamu borcu seviyelerinin ABD'nin teknolojik yeniliklere ve hatta savunmaya harcama yapmasını engelleyebileceğini ve bunun da dünyadaki liderlik konumuna zarar verebileceğini söyledi.

"KENDİMİZ İÇİN ÇUKUR KAZIYORUZ"

Yatırımcı Druckenmiller "Biz ne yapıyoruz? Kendimiz için çukur kazıyoruz" ifadesini kullandı. George Soros'un parasını da yöneten Druckenmiller, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'i de eleştirdi ve suçladı. Pandemi döneminde sıfıra yakın faizle uzun vadeli tahvil satmadığı için Yellen'i eleştiren Druckenmiller, Ukrayna'ya verilen desteği savundu.

Druckenmiller "Janet Yellen, sanırım siyasi miyopluk ya da her neyse, 70 baz puandan 10 yıllık ya da 180 baz puandan 30 yıllık tahvil ihraç edebilecekken 15 baz puandan 2 yıllık ihraç ediyordu" dedi.

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"ÇOK DAHA FAZLA PARA HARCANABİLİR"

Druckenmiller, Rusya'nın Ukrayna üzerinde üstünlük sağlaması halinde Washington'un çok daha fazla para harcamayla karşı karşıya kalabileceini de belirtti.

YELLEN'DEN CEVAP GECİKMEDİ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Druckenmiller'ın eleştirilerine yanıt verdi ve uyguladıkları politikayı savundu.

Yellen, Druckenmiller'ın uzun vadeli sıfıra yakın faizli tahvil ihraç edilmemesi eleştirisine katılmadığını söyledi ve "Vadeyi uzatıyoruz, portföyün ortalama vadesi ve aslında portföyün süresi yaklaşık en uzun vade" dedi.

Hazine Bakanı Janet Yellen'ı pandemi sırasında daha uzun vadeli tahviller satarak sıfıra yakın faiz oranlarından yararlanmadığı için suçlayan Druckenmiller, "Janet Yellen, sanırım siyasi miyopluk ya da her neyse, 70 baz puandan 10 yıllık ya da 180 baz puandan 30 yıllık tahvil ihraç edebilecekken 15 baz puandan 2 yıllık ihraç ediyordu" diye konuşmuştu.


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