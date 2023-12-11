500-700 bin liraya satılık otomobiller! Alırken nelere dikkat edilmeli? | Genel Haberler

İkinci el otomobil piyasasındaki fiyat hareketliliği yavaşladı. Fiyatları daha da düşürmeyen otomobil sahipleri denge noktasında fiyatlamalara devam ediyor. İşte 500-700 bin lira arasında değişen fiyatlara satılan ikinci el otomobiller…

İkinci el otomobil piyasasında satışlar bir miktar hızlanmaya başladı. Fiyat düşüş hızları oldukça yavaşlama gösteriyor. Otomobilini satmak isteyenler fiyat düşürmekten vazgeçip belli bir fiyat seviyesinde kalmaya başladı.

Ticaret Bakanlığı’nın almış olduğu sıfır ve ikinci el otomobil piyasasına ilişkin düzenlemeler fiyatlarda düzeltme yarattı. Sıfır otomobillerde bayideki satış temsilcisinin not defterine yazdığı listeler iptal olurken aksesuar dayatması da ortadan kalktı. Bu etkenlerle birlikte sıfır otomobil piyasası rayına oturdu ve normal şekilde satışlar devam ediyor. Bazı markalar ekstra aksesuarlı satış yapsa da yaz aylarındaki gibi yüksek fiyatları müşterilere sunamıyor.

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TEDBİRLER UZATILDI

Sıfır otomobildeki normalleşme nedeniyle ikinci el otomobillerin sıfır otomobil fiyatlarını aşma durumu da ortadan kalktı. Ticaret Bakanlığı’nın 6 bin kilometre 6 ay koşulu da al-satçı ve stokçuların piyasadan silinmesine neden oldu ve bu kural 6 ay daha uzatıldı.

Otomobil piyasasındaki işlemlerin normalleştiği anda para ve maliye politikasında oluşan faiz artırımı ve reformlar da otomobili yatırım aracı olmaktan çıkardı. Mevduat faizleri yüzde 50 seviyesine yükselirken kredi faizleri yüzde 3-4 aralığında değişiyor.

Kredi faizlerinin cazibesini yitirmesiyle birlikte otomobil alacaklar ya da otomobilini değiştirecekler tasarruflarını mevduat ya da diğer yatırım araçlarına yöneltmeye başladı.

Buna rağmen sıfır otomobil satışları tarihi yüksek seviyeye çıktı ve 1 milyon bandını aşmış oldu.

2023 MODELLERİN SON 20 GÜNÜ

2023 model ve sıfır olarak satılan araçların 1 yaşında olmasına sadece 20 gün kaldı. Bundan dolayı markalar ellerindeki araçları satmak için kampanya üstüne kampanya yapmaya başladı. Takas destekleri, ekstra indirimler, sıfır faizli 12 aya varan krediler gibi birçok destekle ellerinde kalan 1 yaşındaki araçları satmaya çalışan bayiler müşterilerini bekliyor.

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İKİNCİ EL OTOMOBİLDE FİYAT DÜŞÜRME DURDU

İkinci el otomobillerde fiyat düşüşleri son 10 gündür yavaşladı. İlanlardaki fiyatlar son zamanlarda düşüşe yönelik değişim göstermemeye başladı.

OTOMOBİL ALMAK MANTIKLI MI?

Türk Lirası’nın değer kazandığı ortamda, kredi faizleri de yüksekken borçlanarak otomobil almak rasyonalist bir davranış olarak öne çıkmıyor. Ancak otomobilini 100-150 bin lira nakitle sıfırlamak ya da yüksek modele geçmek avantajlı olabilir, fiyatlar düşmüşken aracını satıp araç alacak kişiler için avantajlar ortaya çıkabiliyor. Ancak hiç otomobili olmayan kişiler için 1 milyon liraya aylık 40 bin liranın üzerine mevduat getirisi sağlanabiliyorken otomobil almak dezavantaj oluşturabilir.

2024’TE NELER BEKLENİYOR?

2024 yılıyla birlikte yerli otomobiller Ocak aynının ikinci haftasında showroomlarda yerlerini alacakken ithal otomobillerin Mart ayına doğru gelmesi beklentisi hakim durumda. Durum böyle olunca ithal otomobil almak isteyen kişilerin 2024 modeller için beklemesi gerekecek. Kısa süreli arz sıkıntısı oluşturacak bu durum nedeniyle otomobil fiyatlarında hareketlilikler yaşanabilir. Bunun dışında döviz kurlarındaki volatilite de otomobil fiyatları üzerinde etki oluşturabilir. Tüm bunların yanında küresel enflasyon sorunları nedeniyle global anlamda ücretlerdeki değişiklik ve bunun domino etkisi yaratarak sektörlere ve imalatta kullanılan ürüne kadar olan yansıması da 2024 model ve ikinci el otomobil fiyatlarında değişikliği ortaya çıkarabilir.

OTOMOBİL ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sıfır otomobil dahil olmak üzere öncelikle boya ve kaportasındaki tüm sorunlar hatalar incelenmeli. En ufak masraflar sanayi ortamında 5 bin liradan başlarken yetkili servislerde bu fiyatlar katbekat fazla olabiliyor. İkinci el otomobilde motor ve yürüyen aksama da dikkat etmek gerekiyor. Motor rektifiyeleri 130-150 bin lira arasında sanayi ortamında gerçekleşirken yetkili servisler sandık motor diye tabir edilen sıfır motorları araçlara takıyor ve devasa masraflar ortaya çıkıyor.

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Lastiklerine de dikkat etmeniz gerekiyor. Lastik diş derinlikleri azalmışsa hem güvenli sürüşten ödün verirsiniz hem de tanesi yaklaşık 1500 liradan başlayan fiyatlardan değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.

Aracın bakım zamanı yaklaşmışsa ve garantisinin devamı için yetkili servisi kullanacaksanız en az 5-6 bin lira masrafla karşılaşabilirsiniz. Kilometresi yüksek araçlarda buji, şanzıman yağı, triger seti değişimi gibi ağır bakımlar yüklü masraflara neden olabilir, bu tür detayları da irdeleyerek satın alma gerçekleştirin.

Araçlardaki her türlü arıza, mekanik sorunlar tespit edilip fiyattan düşürülmeli ya da satıcıdan tamir bakımının yaptırılması istenmeli. Otomobil piyasasında küçük masraf deyimi kalmadığı için her türlü noksanı fiyattan düşmeye çalışın.

İŞTE 500-700 BİN LİRA ARALIĞINDAKİ İKİNCİ EL OTOMOBİLLER…

Volvo S40 2010 model

Peugeot 508 2012 model

Toyota Auris 2010 model

Renault Fluence 2012 model

Opel Corsa 2011 model

Peugeot 301 2013 model

Fiat Linea 2015 model

Volkswagen Jetta 2012 model

Ford Fiesta 2011 model

Alfa Romeo Giulietta 2012 model

Dacia Stepway 2018 model

Seat Ibiza 2016 model

Citroen C-Elyyse 2018 model

Volkswagen Golf 2011 model

Toyota Corolla 2017 model

Opel Astra 2012 model

Hyundai Accent Blue 2014 model

Fiat Egea 2022 model

Ford Focus 2012 model

Renault Clio 2014 model - Burak Taşçı - Hurriyet.com.tr

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