50 kruvaziyerle 61 bin yolcu | Genel Haberler

Kruvaziyer turizminde ocak, şubat ve mart aylarında Türkiye’ye 50 gemiyle 61 bin 113 yolcu geldi.

Türkiye’deki 9 limana ocak, şubat ve mart aylarında 50 kruvaziyer yanaştı. Trabzon, Amasra ile Çanakkale’ye 3’er, Antalya, İzmir ile Marmaris’e 1’er, İstanbul’a 8, Samsun’a 4, Kuşadası’na 26 kruvaziyer geldi. Limanlara uğrak yapan kruvaziyerlerde 61 bin 113 yolcu yer aldı. Yılın 3 ayında en çok kruvaziyer ve yolcunun geldiği liman Kuşadası oldu. Kuşadası’na demir atan 26 kruvaziyerle 35 bin 885 turist kenti gezdi.

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YILA REKORLA BAŞLANILDI

Kruvaziyer turizmi gelen yolcu ve gemi sayısıyla bu sene rekorla başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, Türkiye’ye ocak ayında 18 kruvaziyerle 19 bin 986, şubatta 5 kruvaziyerle 4 bin 895, martta 27 kruvaziyerle 36 bin 232 yolcu geldi. 2024 Ocak, 2011 yılının Ocak ayında Türkiye’ye 8 kruvaziyerle gelen 20 bin 712 yolcunun ardından ‘En fazla yolcunun geldiği ocak ayı’ olarak kayıtlara geçti.

Ocak ve şubat aylarında kruvaziyer turizminde ilk defa 23 kruvaziyer Türkiye’ye geldi. 2024 Mart’ta da yolcu sayısıyla da 13 yılın ardından ilk yaşandı. Mart ayında en fazla yolcu sayısı 44 bin 658 turistle 2011’de gerçekleşti. 2011’in ardından 36 bin 232 yolcuyla 2024, bu dönemde mart ayında en çok yolcunun geldiği yıl oldu.

Türkiye’ye 2011’den 2024’e ocak, şubat ve mart ayını kapsayan dönemde gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı şöyle:“2011’de 48 gemi 73 bin 581 yolcu, 2012’de 21 gemi 28 bin 15 yolcu, 2013’te 41 gemi 64 bin 445 yolcu, 2014’te 22 gemi 31 bin 931 yolcu, 2015’te 53 gemi 43 bin 204 yolcu, 2016’da 24 gemi 20 bin 657 yolcu, 2017’de 9 gemi 5 bin 356 yolcu, 2018’de 8 gemi 4 bin 258 yolcu, 2019’da 6 gemi 4 bin 630 yolcu, 2020’de 5 gemi 1824 yolcu, 2022’te 11 gemi 2 bin 356 yolcu, 2023’te 42 gemi 34 bin 112 yolcu, 2024’te 50 gemi 61 bin 113 yolcu.”

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