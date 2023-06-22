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22 internet sitesi için kapatma talebi

22.06.2023 - 07:53 | Son Güncelleme :
22 internet sitesi için kapatma talebi | Genel Haberler

Sermaye Piyasası Kurul, 22 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 22 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

SPK'nın erişimin engellenmesini istediği siteler şöyle:

https://zesforex62.com
https://www.hunfx14.com
https://sca.hunfx14.com
https://wt.hunfx14.com
https://indyatirim5.com
https://web3.indyatirimtrader.com
https://acc4.indyatirim.io
https://m7.maldofx2.com
https://client11.maldofx.co
https://idolyatirim16.com
https://sca.idolyatirim16.com
https://wt.idolyatirim16.com
https://highrise11.market
https://client.highrise11.market
https://mblmarkets8.com
https://acc8.mblmarkets.io
https://capitals-fsm.online
https://pine.forexanalizlerim1.net
https://www.xmfxmarkets.site
https://my.xmfxmarkets.site
https://forekspro1.co/LP
https://www.hfm40.com


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