Piyasalar Fed'e odaklandı! Kapalıçarşı'da altının gramı ne kadar oldu? | Emtia Haberleri

Piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in bugün sona erecek toplantısına odaklarken küresel piyasalarda altının ons fiyatı hafif yükseliş seyrinde. İşte Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum...

Piyasalar gözünü bugün sona erecek ABD Merkez Bankası Fed'in toplantısı sonrası yapılacak açıklamaya odaklandı. Uzmanlar Fed'in faizi sabit tutacağını bekliyor. Ancak piyasalar Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağı konusunda bir ipucu bekliyor. Altın da Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi hafif yükseliş seyrinde. Altının onsu 2037 dolardan işlem görüyor.



YURT İÇİ ALTIN PİYASASI



Kapalıçarşı'da altının gramı 2035 TL'den alınırken 2061 TL'den satılıyor.

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Çeyrek altın Kapalıçarşı'da 3334 TL'den alınırken 3416 TL'den satılıyor.

Tam altın 13296 TL'den alınırken 13501 TL'den satılıyor.

Ata altın 13687 TL'den alınırken 13873 TL'den satılıyor.