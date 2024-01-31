  • Bigpara
  • Haberler
  • Emtia Haberleri
  • Piyasalar Fed'e odaklandı! Kapalıçarşı'da altının gramı ne kadar oldu?
‹ Önceki Haber Turizmde hedef yükseldi: 60 milyon turist bekleniyor Turizmde hedef yükseldi: 60 milyon turist bekleniyor Sonraki Haber › Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Piyasalar Fed'e odaklandı! Kapalıçarşı'da altının gramı ne kadar oldu?

31.01.2024 - 10:52 | Son Güncelleme :
Piyasalar Fed'e odaklandı! Kapalıçarşı'da altının gramı ne kadar oldu? | Emtia Haberleri

Piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in bugün sona erecek toplantısına odaklarken küresel piyasalarda altının ons fiyatı hafif yükseliş seyrinde. İşte Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum...

Piyasalar gözünü bugün sona erecek ABD Merkez Bankası Fed'in toplantısı sonrası yapılacak açıklamaya odaklandı. Uzmanlar Fed'in faizi sabit tutacağını bekliyor. Ancak piyasalar Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağı konusunda bir ipucu bekliyor. Altın da Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi hafif yükseliş seyrinde. Altının onsu 2037 dolardan işlem görüyor. 

YURT İÇİ ALTIN PİYASASI 

Kapalıçarşı'da altının gramı 2035 TL'den alınırken 2061 TL'den satılıyor. 

Haberin Devamı

Çeyrek altın Kapalıçarşı'da 3334 TL'den alınırken 3416 TL'den satılıyor. 

Tam altın 13296 TL'den alınırken 13501 TL'den satılıyor. 

Ata altın 13687 TL'den alınırken 13873 TL'den satılıyor. 


Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.497 Değişim: 0,26% Hacim : 99.240 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 8.439 31.01.2024 Yüksek 8.577
Açılış: 8.480
30,3638 Değişim: 0,07%
Düşük 30,2613 01.02.2024 Yüksek 30,3761
Açılış: 30,3437
32,9088 Değişim: 0,26%
Düşük 32,7942 01.02.2024 Yüksek 32,9495
Açılış: 32,8235
1.992,35 Değişim: 0,42%
Düşük 1.983,32 01.02.2024 Yüksek 1.994,48
Açılış: 1.984,07
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.