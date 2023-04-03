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Petrolde yükseliş hızlandı!

03.04.2023 - 08:48 | Son Güncelleme :
Petrolde yükseliş hızlandı! | Emtia Haberleri

Petrol fiyatları OPEC+'ın üretimi kısma kararı sonrasında yükseldi.

OPEC+ aldığı karar ile Mayıs ayından itibaren petrol üretimini kısma kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları 5 dolar civarında yükseliş kaydetti.

Petrol güne 84,91 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 83,52 dolar, en yüksek de 86,44 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar yüzde 5'e yakın primle 83,53 dolardan işlem görüyor.

OPEC+'nın üretimi kısma kararı petrol fiyatlarını yükseltti

NYMEX'de Batı Teksas petrolünde de fiyat Cuma gününe göre 4,02 dolar artıyla 79,69 dolar seviyesinde.


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