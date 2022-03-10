Petrol fiyatlarında sert dalgalanma | Emtia Haberleri

Brent petrol fiyatları dün 131 dolar ile 106 dolar arasında sert dalgalanırken; bugün ise dar bantta dalgalanmayı sürdürüyor.

Petrol fiyatları, önceki gün İngiltere ve ABD’nin Rusya petrolüne uyguladığı ambargo sonrası sert yükselirken; dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) OPEC+ koalisyonuna yönelik üretimi artırma çağrısının ardından hızla geriledi ve brent petrolün dünkü düşüşü yüzde 14’ü buldu. BAE’nin Washington Büyükelçisi Yousef el Otaiba dün yaptığı açıklamada, petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve OPEC+ koalisyonunun daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini bildirdi. Bu açıklama sonrası dün petrol fiyatlarında sert düşüşler yaşandı.

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Brent petrol dünkü işlemlerde 131 dolar ile 106 dolar arasında hareket ederken; yeni işlem gününe 112 dolardan başladı. Brent petrol bugün içerisinde en yüksek 118 doları; en düşük ise 110 doları görürken; saat 17:39 itibarıyla yüzde 4,84 oranında yükselişle 116 dolardan işlem görüyor.

Rusya, Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın ikinci en büyük petrol ihracatçısı konumunda olurken; Brent petrol, Temmuz 2008 yılında 147 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.