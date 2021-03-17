‹ Önceki Haber Borsa İstanbul rekor seviyeyi gördü Borsa İstanbul rekor seviyeyi gördü Sonraki Haber › Kısa vadeli dış borç 140,3 milyar dolar oldu Kısa vadeli dış borç 140,3 milyar dolar oldu

Petrol fiyatları yükselişte

17.03.2021 - 10:59
Petrol fiyatları yükselişte | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,72 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 68,72 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,19 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de geçen hafta ticari ham petrol stoklarında yaşanan düşüşün, talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon varil düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2,7 milyon varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

AŞI KULLANIMININ DURDURULMASININ FİYATLARA ETKİSİ

Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımının birçok Avrupa ülkesinde durdurulmasının petrol talebindeki toparlanmayı olumsuz etkileyeceği endişesi, fiyatların yükselişini belli ölçüde sınırlamaya devam ediyor.

Dün İsveç de kanda pıhtılaşma riskini artırdığı ve beyin kanamasını tetikleyebileceği gerekçesiyle söz konusu aşının kullanımının geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

Daha önce Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Danimarka, Hollanda, Norveç ve İrlanda gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesi AstraZeneca aşısının kullanımını tedbir amaçlı askıya almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 68,86 ile 69,25 dolar aralığının direnç, 68,47 ile 68,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.584 Değişim: 0,88% Hacim : 11.439 Mio.TL Son veri saati : 13:30
Düşük 1.575 17.03.2021 Yüksek 1.589
Açılış: 1.575
7,5005 Değişim: 0,20%
Düşük 7,4818 17.03.2021 Yüksek 7,5283
Açılış: 7,4852
8,9405 Değişim: 0,19%
Düşük 8,9020 17.03.2021 Yüksek 8,9672
Açılış: 8,9237
418,68 Değişim: 0,43%
Düşük 416,29 17.03.2021 Yüksek 420,39
Açılış: 416,90
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.