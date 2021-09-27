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Petrol fiyatları yükseldi

27.09.2021 - 11:16
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,08 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 78,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,23 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,10 artışla 78,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,78 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, birçok ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki kısıtlamaların hafifletilmesiyle iyileşen talep görünümüne rağmen petrol arzına yönelik endişelerin artması nedeniyle devam ediyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ham petrol stokları üç yılın en düşük seviyelerine yakın bir seyir izleyerek talebin toparlandığı algısını güçlendirirken doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş de talepteki canlanmaya katkı sağlıyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Arz tarafında ise talepteki canlanmanın aksine petrol üreticisi ülkelerin salgın dönemindeki yetersiz yatırımları ve üretim tesislerinde yapılması gereken bakımların geciktirilmesi gibi teknik sebepler nedeniyle üretimi artırmakta zorlanması da fiyatların yükselişinde etkili oluyor.

Öte yandan dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de çoğalan petrol sondaj kulesi sayısı üretimin artacağına işaret ediyor. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 421'e yükseldi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise toplam 238 adet arttı.

Brent petrolde teknik olarak 78,33 ile 78,63 dolar aralığının direnç, 78,03 ile 77,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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