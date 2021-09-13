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Petrol fiyatları yükseldi

13.09.2021 - 10:27
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,47 dolardan işlem görüyor.

 

Dün 73,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 73,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,19 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ağustos sonunda ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki petrol ve gaz üretiminin Ida Kasırgası sebebiyle sekteye uğramasından sonra yaşanan arz kesintileri etkili oldu.

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 48'inin, doğal gaz üretiminin ise yüzde 54'ünün hala kapalı durumda olduğunu bildirdi.

Bölgedeki rafinerilerin daha önce yaşanan fırtınaların aksine, petrol üretimine daha hızlı geri dönmesi de talep artışına işaret ederek fiyatları destekledi. Fırtınadan etkilenen 9 Louisiana rafinerisinin çoğu cuma günü yeniden üretime başladı.

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ABD'nin Meksika Körfezi bölgesindeki en büyük petrol üreticisi konumunda bulunan Royal Dutch Shell, kasırganın açık deniz platformlarına verdiği zarar nedeniyle bazı petrol teslimatlarını iptal etti. Uzmanlar bölgedeki üretimin normale dönmesinin haftalarca sürebileceğini öngörüyor.

Öte yandan, ülkenin artan petrol sondaj kulesi sayısı üretimin de artacağına işaret ediyor. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 4 -10 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 7 artarak 401'e yükseldi.

ARZ RİSKLERİ FİYAT ARTIŞLARINI KISITLIYOR

Geçen hafta Çin’in stratejik petrol rezervlerinden piyasaya satış yapacağını açıklamasıyla piyasada oluşan arz endişeleri petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeleri kısıtlamaya devam ediyor.

Çin'den bugün yapılan açıklamada, stratejik rezervlerden planlanan ham petrol satışlarının ayrıntılarının zamanı geldiğinde açıklanacağı ifade edildi.

Çin Devlet Rezervleri İdaresi, yüksek ham madde maliyetlerinin yerel rafineriler üzerindeki baskısını hafifletmek için ham petrol rezervlerini halka açık artırma yoluyla piyasaya süreceğini açıklamıştı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun son verilerine göre, ülkede toplam 237,66 milyon varil ham petrol rezerv kapasitesine sahip 9 depolama üssü bulunuyor. Uzmanlar, yapılacak ihalelerde tek seferde en fazla 10-15 milyon varil ham petrol satılacağını tahmin ediyor.

Piyasalar bu hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanacak petrol piyasası raporlarına odaklanacak. Uzmanlar, OPEC'in 2022 için petrol talebi tahminini aşağı yönlü revize edeceğini öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,66 ile 73,97 dolar aralığının direnç, 72,92 ile 72,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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