  • Bigpara
  • Haberler
  • Emtia Haberleri
  • Petrol fiyatları yükseldi
‹ Önceki Haber Borsa İstanbul düşüşte Borsa İstanbul düşüşte Sonraki Haber › Gram altın fiyatları kaç lira? Gram altın fiyatları kaç lira?

Petrol fiyatları yükseldi

08.09.2021 - 11:41
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,13 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 72,13 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,86 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de yaşanan Ida kasırgası sonrası Meksika Körfezi'nde sekteye uğrayan üretimin eski seviyesine ulaşamaması fiyatları destekleyen unsur oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 79'unun, doğal gaz üretiminin ise yüzde 77'sinin hala kapalı durumda olduğunu bildirdi.

Talep tarafında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları görünümü gölgelemeye devam ederken, yaz sezonunun son bulması da talep yönlü endişeleri artırıyor.

Dünya genelinde artan Delta varyantının ekonomik toparlanmayı ve küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişesi fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,20 ile 72,61 dolar aralığının direnç, 71,79 ile 71,38 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.453 Değişim: 1,31% Hacim : 12.139 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.428 09.09.2021 Yüksek 1.453
Açılış: 1.431
8,4420 Değişim: 0,05%
Düşük 8,4336 10.09.2021 Yüksek 8,4462
Açılış: 8,4375
9,9910 Değişim: -0,02%
Düşük 9,9775 10.09.2021 Yüksek 10,0046
Açılış: 9,9931
487,46 Değişim: 0,14%
Düşük 486,50 10.09.2021 Yüksek 487,77
Açılış: 486,78
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.