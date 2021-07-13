Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,44 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 75,44 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,41 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, dünyada aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla ülkelerin kısıtlamaları sona erdirmeye başlaması ve artan seyahatlerin petrol talebine olumlu yansıyacağı beklentileri etkili oluyor.

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Amerikan Petrol Enstitüsünün bugün açıklayacağı tahminde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüşe işaret edilirse fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor. Öte yandan, Kovid-19'un daha bulaşıcı ve dirençli olduğu bilinen delta varyantına ilişkin endişeler nedeniyle oluşabilecek olası talep riski, petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim

politikası hakkında henüz bir anlaşmaya varamazken, konuya ilişkin haber akışının petrol üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Uzmanlar, toplantının iptalinden bu yana fiyatlarda ani yükseliş ve düşüşler görüldüğüne işaret ederek, OPEC ülkeleri arasındaki anlaşmazlığın

temmuz ayından sonra düzensiz üretim olabileceği endişelerini artırdığını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,60 ile 75,73 dolar aralığının direnç, 75,15 ile 75,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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