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Petrol fiyatları geriledi

22.07.2021 - 10:17
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 72,04 dolardan işlem görüyor.

 

Dün 72,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,23 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 72,04 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,19 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 100 bin varil (yüzde 0,5) artarak yaklaşık 439 milyon 700 bin varile yükseldiğini açıkladı. Böylece, ABD'nin ticari ham petrol stokları 8 haftanın ardından ilk kez artış gösterdi.

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Petrol fiyatları, stok verileri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol talebin büyümesini olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler nedeniyle dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 192 milyon 532 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 137 bine, iyileşenlerin sayısı 175 milyon 113 bine çıktı.

Yaklaşık 100 ülkede tespit edilen ve aşılamanın sekteye uğradığı bölgelerde hızla yayılan Delta varyantı nedeniyle petrol talebini olumsuz etkileyebilecek kısıtlamalar da yeniden gündeme geliyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,20 ile 72,60 dolar aralığının direnç, 71,80 ile 71,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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