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Petrol fiyatları geriledi

23.12.2020 - 10:40
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 49,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 50,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 50,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 49,33 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 46,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki yükselişin küresel petrol piyasasında stok fazlası endişelerini artırması etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre beklenenin aksine yaklaşık 2,7 milyon varillik artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 3,25 milyon varil azalacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

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İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıkmasıyla ekonomik aktivitelerin azalması ve petrol talebinin daralması endişesi fiyatlar üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor.

İngiltere'de yeni türün ortaya çıkmasının ardından birçok ülke art arda önlem alarak İngiltere ile sınırlarını kapatmış, mutasyona uğrayan virüs farklı ülkelere de sıçramıştı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilerek kendisinin onayına sunulan Kovid-19 salgınına yönelik pakette bazı değişiklikler yapılması için çağrıda bulunması da piyasalardaki belirsizlikleri artırarak fiyatları baskılayan bir başka unsur oldu.

Brent petrolde teknik olarak 49,38 ile 49,43 dolar aralığının direnç, 49,24 ile 49,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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