  • Bigpara
  • Haberler
  • Emtia Haberleri
  • Petrol fiyatları düşüşte
‹ Önceki Haber Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte Sonraki Haber › ABD'de ilk Bitcoin ETF'si işlem görmeye başladı ABD'de ilk Bitcoin ETF'si işlem görmeye başladı

Petrol fiyatları düşüşte

20.10.2021 - 10:15
Petrol fiyatları düşüşte | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,53 dolardan işlem görüyor.

 

Dün 85,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,64 azalışla 84,53 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,91 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin petrol stoklarında yükseliş beklentisi, talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3,3 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların 2,2 milyon varil artacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Çin hükümetinin, küresel enerji krizine çözüm olarak artan kömür fiyatlarına müdahale etmeyi değerlendirdiği yönündeki haberler de fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Elektrik üretiminin önemli bir kısmını kömürden sağlayan Çin'de, yeşil enerjiye dönüş için atılan adımların kömür arzını daraltmasının ardından yaklaşan kış mevsimi ve enerji arzına ilişkin endişeler nedeniyle kömür fiyatları rekor seviyelere çıkmıştı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yaşanan küresel ekonomik toparlanma ve mevsimin etkisiyle petrol talebinin artacağı beklentileri fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Uzmanlar, piyasada yaşanan enerji arzı kaynaklı daralmanın 2022'de de devam edeceğini, arz-talep dengesinin ancak gelecek yılın son çeyreğinde yakalanabileceğini ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,90 ile 85,01 dolar aralığının direnç, 84,39 ile 84,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.436 Değişim: 0,44% Hacim : 13.210 Mio.TL Son veri saati : 16:28
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
9,2541 Değişim: -0,43%
Düşük 9,2333 20.10.2021 Yüksek 9,3551
Açılış: 9,2943
10,7801 Değişim: -0,42%
Düşük 10,7365 20.10.2021 Yüksek 10,8959
Açılış: 10,8261
529,82 Değişim: 0,23%
Düşük 528,21 20.10.2021 Yüksek 534,68
Açılış: 528,63
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.