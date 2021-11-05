Petrol fiyatları azalışta | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,31 dolardan işlem görüyor.

Dün 84,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 80,31 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,03 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun, piyasalarda güçlenen yetersiz arz endişeleri ve ABD'nin petrol arzını daha da artırma çağrılarına rağmen, mevcut üretim artışı planına devam etme kararı petrol fiyatlarındaki hareketlenmelerde etkili oldu.

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Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülke, dün video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 22. Bakanlar Toplantısı'nda, daha önce belirlenen üretim düzenlemesi planı kapsamında aralık ayı için günlük 400 bin varil üretim artışını koruma kararı aldı.

Grup, 18 Temmuz'daki 19. Bakanlar Toplantısı'nda ağustos-aralık döneminde günlük petrol üretimini her ay 400 bin varil artırma kararı almıştı. Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin Petrol Araştırmaları Bölümü Başkan Yardımcısı Ann-Louise Hittle, OPEC grubunun petrol arzındaki daralmanın gerçekliğine dair şüphelerinin devam ettiğine dikkati çekerek, "Wood Mackenzie olarak temkinliyiz. Doğal gazdan petrole geçiş korkulan seviyelerde değil. Talep şu an günlük 200 ila 300 bin varil seviyesinde. Arzın talebi karşılamada yeterli olduğunu tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 80,63 ile 81,07 dolar aralığının direnç, 80,19 ile 79,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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