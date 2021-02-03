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Petrol fiyatında yükseliş sürüyor! 58 dolar sınırında

03.02.2021 - 10:32
Petrol fiyatında yükseliş sürüyor! 58 dolar sınırında | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 57,84 dolardan işlem görüyor.

Dün 58,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 57,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,66 artışla 57,84 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,06 dolardan alıcı buldu.

Böylelikle, geçen yıl 21 Şubat'ta varili 58,50 dolardan işlem gören Brent petrolün varili dün yaklaşık son 1 yılın en yüksek seviyesini gördü. Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş ile ülkede talebin artışa geçtiği algısının güçlenmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4,3 milyon varil düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 367 bin varil artacağı yönündeydi.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak. Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun ocak ayı için taahhüt ettiği günlük toplam 7,2 milyon varil kesintiye tam uyumluluk gösterdiği algısı piyasaları destekliyor.

Suudi Arabistan'ın gönüllü olarak 1 milyon varil petrol üretim kesintisi uygulamaya başlaması da fiyatların yükselişinde etkili olmaya devam ediyor.

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın 1 milyon varillik ek kesinti uygulamasının ve OPEC'in yüzde 4'lük toparlanma beklentisinin küresel ekonomik görünüm üzerinde henüz net bir etki oluşturmadığını ifade etti.

Brent petrol ve WTI fiyatlarında yaşanan yükselişe işaret eden Chalhoub, "Brent petrol ve WTI'da gördüğümüz yeni rekor yükselişlerin ardından, gelecek aylarda OPEC grubunun içindeki ağır topların pazar payı çıkarlarını nasıl pozitif olarak ayarlayacaklarını izlemek ilginç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 57,88 ile 58,26 dolar aralığının direnç, 57,50 ile 57,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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