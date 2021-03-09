‹ Önceki Haber Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte Sonraki Haber › Bitcoin bu açıklamayla yükselişte! 54 bin doları aştı Bitcoin bu açıklamayla yükselişte! 54 bin doları aştı

Petrol fiyatı yükseldi

09.03.2021 - 10:16
Petrol fiyatı yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 68,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,05 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de Senato'nun 1,9 trilyon dolarlık destek paketini onaylamasının ardından küresel ekonomide toparlanma beklentilerinin artması etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen dün yaptığı açıklamada, destek paketinin ülke ekonomisinin canlanması için yeterli kaynak sağlayacağını, gelecek yıl tam istihdama dönülmesine yardımcı olacağını söyledi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta düştüğü öngörüsü ise ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Amerikan Petrol Enstitüsünün stok verileri bugün, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise yarın açıklanacak. Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun mevcut üretim kesintisine nisan ayında da devam etme kararı fiyatların yukarı yönlü seyrine katkı sağlamaya devam ediyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin artması dolara endeksli ham petrol fiyatlarındaki yükselişi belirli ölçüde kısıtlıyor.

Petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından Ras Tanura Limanı ve Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıların ardından arz kesintisi yaşanacağına dair endişeler de fiyatların yukarı yönlü seyrini sınırlıyor.

Yemen'de İran destekli Husilerin, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın petrol liman ve tesislerine düzenlediği saldırıların bölgede jeopolitik gerginliği artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı dün 71,38 dolara kadar yükselmişti. Bu rakam, Ocak 2020'den bu yanaki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçerken, 67,98 dolara ulaşan WTI ham petrolün varili ise Ekim 2018'den bu zamana kadarki en yüksek fiyatı gördü.

Brent petrolde teknik olarak 69,17 ile 70,09 dolar aralığının direnç, 68,25 ile 67,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.549 Değişim: 1,23% Hacim : 26.109 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.535 09.03.2021 Yüksek 1.553
Açılış: 1.542
7,6219 Değişim: -1,68%
Düşük 7,5908 09.03.2021 Yüksek 7,7829
Açılış: 7,7524
9,0768 Değişim: -1,30%
Düşük 9,0338 09.03.2021 Yüksek 9,2271
Açılış: 9,196
420,05 Değişim: 0,41%
Düşük 416,12 09.03.2021 Yüksek 422,59
Açılış: 418,32
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.