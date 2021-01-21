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Petrol fiyatı 56 dolar sınırında

21.01.2021 - 10:18
Petrol fiyatı 56 dolar sınırında | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 56,01 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,62 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 56,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 56,01 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,21 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların kısmi düşüşünde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artışın ülkede talebin azalacağı endişelerini güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,6 milyon varille beklentinin aksine artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği ve petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği endişeleri de fiyatları baskılamaya devam ediyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 97 milyona yaklaşırken, salgına bağlı ölüm sayısı 2 milyonu geçti. ABD, 24,4 milyonun üzerindeki vaka sayısıyla salgında ilk sırada yer alıyor.

Öte yandan, ABD'deki yeni yönetim, piyasalardaki teşvik paketine ilişkin beklentileri artırarak fiyatlardaki düşüşü kısıtladı.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, dün ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu. Biden'ın başkanlık görevine başlaması piyasalardaki teşvik paketi beklentilerini de artırdı.

ABD Başkanı Biden, geçen hafta, Kovid-19 salgını ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık destek paketi önerisi sunmuştu.

ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen da dün Senatonun Finans Komitesinde yaptığı konuşmada salgınının ekonomik etkilerine karşı daha fazla önlem alınmaması halinde uzun ve acı verici resesyon riskiyle karşı karşıya olunduğunu belirterek, zaman içinde ikinci destek paketi için çalışacağının sinyalini vermişti.

Brent petrolde teknik olarak 56,32 ile 57,28 dolar aralığının direnç, 55,36 ile 54,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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