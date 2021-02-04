‹ Önceki Haber Gram altında 6 ayın en düşüğü! 406 lira seviyesi kritik Gram altında 6 ayın en düşüğü! 406 lira seviyesi kritik Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

OPEC'ten petrol talebiyle ilgili 'belirsizlik' uyarısı

04.02.2021 - 11:45
OPEC'ten petrol talebiyle ilgili 'belirsizlik' uyarısı | Emtia Haberleri

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC), küresel petrol talebine ilişkin belirsizliklerin önümüzdeki aylarda da süreceği uyarısı yaptı.

JMMC’nin 26. toplantısının ardından yapılan açıklamada, buna karşın, petrol piyasalarının 2021’de toparlanmasına ilişkin iyimserliğin korunduğu vurgulandı ve aşıların tüm dünyada kademeli olarak yaygınlaştırılmasının yılın geri kalanında küresel ekonomiyi ve petrol talebini artıran olumlu bir faktör olduğunun altı çizildi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Toplantıdan çıkan sonuçlara göre, OPEC üyesi ülkelerin Aralık ayında kararlaştırılan üretim kısıntısı kararına uyumu yüzde 101 düzeyinde gerçekleşti. Açıklamada, OPEC ve müttefiklerinin (OPEC+) 2020 Nisan ayından bu yana uyguladığı kısıntılarda, toplam petrol üretiminin 2.1 miyar varil azaltıldığı belirtildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.535 Değişim: 0,09% Hacim : 27.717 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.531 04.02.2021 Yüksek 1.545
Açılış: 1.538
7,1312 Değişim: -0,46%
Düşük 7,0970 04.02.2021 Yüksek 7,1780
Açılış: 7,1645
8,5419 Değişim: -0,97%
Düşük 8,5145 04.02.2021 Yüksek 8,6563
Açılış: 8,6256
411,18 Değişim: -2,58%
Düşük 408,70 04.02.2021 Yüksek 422,63
Açılış: 422,08
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.