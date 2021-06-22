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OPEC+ ülkeleri 'petrol üretimi' artırabilir

22.06.2021 - 13:50
OPEC+ ülkeleri 'petrol üretimi' artırabilir | Emtia Haberleri

OPEC+ ağustos ayından itibaren petrol üretimini kademeli olarak artırmayı görüşüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu onunla birlikte hareket eden ülkeler grubu (OPEC+) Ağustos'tan itibaren petrol üretiminin kademeli olarak artırılmasını değerlendiriyor ancak miktara dair henüz kesin bir karara varılmadı. Bilgiyi konuya yakın bir OPEC+ kaynağı verdi.

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OPEC+, talebin salgından toparlanmaya başlamasıyla geçen yıl rekor seviyede kıstıkları üretimi kademeli olarak artırma planının parçası olarak Mayıs'tan Temmuz'a kadar petrol üretimini günde 2.1 milyon varil düzeyinde artırma kararı almıştı.


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