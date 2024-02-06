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İngiliz enerji devi BP'den kâr açıklaması

06.02.2024 - 11:04 | Son Güncelleme :
İngiliz enerji devi BP'den kâr açıklaması | Emtia Haberleri

2022'de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zarar eden BP, 2023'te 15 milyar doların üzerinde kâr açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

İngiliz enerji devi BP, önceki yıl 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonucu Rusya faaliyetlerine son vermiş ve zarar açıklamıştı. Şirket 2022'nin aksine 2023'te büyük bir kâr elde ettiğini duyurdu. 

BP, sonuç açıklamasında vergi sonrası kârın 2023'te 15,2 milyar dolara fırladığını belirtti. Şirket istisnai kalemler hariç temel kârın, düşük rafinaj marjları ve petrol satışları nedeniyle yarıya inerek 13,8 milyar dolara indiğini ekledi. BP 2022'de 2,5 milyar dolar net zarar açıklamıştı. 


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