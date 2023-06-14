Fed sonrası altın hızlı geriledi | Emtia Haberleri

Fed'in faizi yüzde 5,25'te sabit bırakmasının ardından ons altın gün içindeki en düşük seviyesini gördü.

Küresel piyasalar Fed'den gelecek olan faiz kararına odaklanmıştı. Beklentiler dahilinde faizi değiştirmeyen Fed yüzde 5,25'lik fonlama ile yoluna devam etme kararı aldı.

Fed'in faiz kararı sonrasında ilk tepki altından geldi. Ons altın gün içindeki en düşük seviyesi olan 1940 dolara kadar geriledi. Ons altın güne 1943 dolardan başlamış en yüksek de 1960 doları görmüştü. Ons altın şu sıralar 1945 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA YATAY SEYİRDE

Gram altın fiyatları da ons altındaki gerileme ve dolardaki hafif güç kaybıyla birlikte gerilemeye başladı. Gram altın güne 1476 liradan başlamıştı. Gün içinde en düşük 1469 lira, en yüksek de 1486 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar yüzde 0,25 oranında düşüşle 1473 liradan işlem görüyor.

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