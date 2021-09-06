Doğal gaz piyasaya damgasını vurdu | Emtia Haberleri

Emtia piyasasında geçen hafta dalgalı bir seyir izlenirken, doğal gaz gösterdiği performansla haftaya damgasını vurdu.

Emtia fiyatlarında geçen hafta karışık bir seyir izlendi. Ida Kasırgası'nın emtia fiyatları üzerinde etkili olması ve dolardaki zayıflama emtia fiyatlarındaki yükselişleri tetikledi. Analistler, dolar endeksinin 91,9 ile bir ayın en düşük seviyesini gördüğünü belirterek, dolara olan talebin azalmasının emtia fiyatları açısından pozitif bir seyir oluşturduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının neden olduğu talebe yönelik endişeler ve küresel ekonomik toparlanmaya yönelik belirsizlikler emtia fiyatlarını olumsuz etkileyen önemli faktörler arasında yer alırken, Ida Kasırgası'nın beklendiği kadar etkili olmayacağına yönelik beklentiler de emtia fiyatlarında düşüşe neden oldu.

ALTININ ONS FİYATI, YÜKSELİŞ EĞİLİMİNİ 4'ÜNCÜ HAFTAYA TAŞIDI

Geçen hafta yüzde 7,4 artış kaydeden doğal gaz fiyatları, 4,727 dolarla Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ida Kasırgası ile birlikte teslimatlara ilişkin risklerin ortaya çıkması doğal gaz fiyatlarını artırdı.

Geçen hafta gümüş yüzde 2,8, nikel yüzde 2,6, kakao yüzde 2,5, Brent petrol yüzde 1,1 ve, altın yüzde 0,6 artış kaydetti.

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Altının ons fiyatı yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü haftaya taşırken, geçen hafta yaşanan yükselişte ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin uzağında kalması etkili oldu.

Brent petrol, Ida Kasırgası'nın etkisiyle yükseliş eğilimine devam ederken, Batı Afrika'da kakao üretimindeki düşüş fiyatları yukarı yönlü etkiledi.

Geçen hafta bakır yüzde 0,2, kurşun yüzde 1,8 ve alüminyum yüzde 0,2 azalış kaydetti.

Ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizlikler bakır fiyatlarını olumsuz etkilerken, stoklarda devam eden artışlar alüminyum ve kurşun fiyatlarının düşmesine neden oldu.

TARIM EMTİALARI YATIRIMCISINI SEVİNDİRMEDİ

Geçen hafta yatırımcısını sevindirmeyen tarım emtiaları, haftayı düşüşle tamamladı. Mısırın yüzde 5,6, soya fasulyesinin yüzde 2,4, buğdayın yüzde 0,9, pamuğun yüzde 0,8 ve şekerin yüzde 0,7 düşüş kaydettiği geçen hafta, kahve fiyatları yüzde 0,4 yükseldi.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brezilya'da son 20 yılın en şiddetli soğuk hava ve donunun görüldüğünü, bu nedenle şeker ve kahve üretimine yönelik endişelerde artış olduğunu kaydetti.

Ergezen, küresel olarak halen konteyner talebinin yüksek olması nedeniyle yüklemelerde gecikme yaşandığını aktardı.

Mısır talebindeki düşüşün hafta boyunca satış baskısının etkili olmasına yol açtığını belirten Ergezen, özellikle büyümeye yönelik kaygılar ve mısır ihracatındaki düşüşün mısır için endişe oluşturduğunu kaydetti.

Pamuk fiyatlarındaki düşüşte Delta varyantı ve büyüme beklentilerinin etkili olduğunu vurgulayan Ergezen, "Özellikle ekonomik endişelerin bir miktar arttığını görüyoruz. Varlık alım azaltımı (tapering) endişelerinin, büyümeyi olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor." dedi.

Ergezen, şekerde de Delta varyantı nedeniyle talebe yönelik endişeler bulunduğunu anlattı.

Kahvenin haftayı yükselişle tamamladığını bildiren Ergezen, "Brezilya'da son 20 yılın en kötü donu görüldü. Bu nedenle üretim endişelerinde artış var. Ayrıca, küresel olarak halen konteyner talebinin yüksek olması nedeniyle yüklemelerde gecikme yaşanıyor. Bu da arz endişelerini artırıyor." dedi.

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