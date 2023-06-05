Altın fiyatlarına neler oluyor? ABD etkisi... | Emtia Haberleri

Küresel piyasalarda güç kazanan ABD dolarının etkisiyle ons altın hafif geri çekilme yaşadı.

ABD'de geçtiğimiz Cuma günü açıklanan güçlü gelen ABD tarım dışı istihdam verisiyle birlikte altın fiyatlarında gerileme görüldü. Ons altın fiyatı güne 1947 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1944 dolar en yüksek de 1950 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1945 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ANALİSTLERDEN DÜŞÜŞ YORUMU

Analistler geri çekilmenin devam etmesi halinde ons altının 1934 dolar desteğine yöneleceğini belirtti. Desteğin kırılması halinde 1929 ve sırasıyla 1918 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini öngören analistler direnç olarak ise 1957 doları hedef gösterdi.

GRAM ALTIN YATAY SEYİRDE

Gram altın fiyatları döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle birlikte yatay seyrediyor. Gram altın güne 1315 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 1315 lira en yüksek de 1336 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1320 liradan alıcı buluyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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