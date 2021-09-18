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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi

18.09.2021 - 12:54
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi | Emtia Haberleri

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 arttı.

 

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 10 artarak 411'e yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 232 arttı. Perşembe gününü 75,67 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 75,34 dolar seviyesinde tamamladı.

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Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 71,97 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 72,61 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


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