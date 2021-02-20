ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı geriledi | Emtia Haberleri

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azaldı.

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 13-19 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 305'e geriledi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 374 adet azaldı. Perşembe gününü 63,93 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 62,91 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 59,24 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 60,52 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Etiketler