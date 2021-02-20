‹ Önceki Haber Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek Sonraki Haber › Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı geriledi

20.02.2021 - 11:01
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı geriledi | Emtia Haberleri

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azaldı.

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 13-19 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 305'e geriledi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 374 adet azaldı. Perşembe gününü 63,93 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 62,91 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 59,24 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 60,52 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.560 Değişim: 0,90% Hacim : 37.143 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.550 19.02.2021 Yüksek 1.567
Açılış: 1.552
6,9814 Değişim: 0,24%
Düşük 6,9474 20.02.2021 Yüksek 6,9992
Açılış: 6,9644
8,4638 Değişim: 0,36%
Düşük 8,4198 20.02.2021 Yüksek 8,4791
Açılış: 8,4331
400,02 Değişim: 0,55%
Düşük 394,74 19.02.2021 Yüksek 400,83
Açılış: 397,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.