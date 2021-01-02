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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

02.01.2021 - 12:28
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı | Emtia Haberleri

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Aralık-1 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 3 artarak 267'ye yükseldi.

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Brent petrol perşembe gününü 51,80 dolardan kapatırken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol günü 48,52 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Yılbaşı tatili nedeniyle cuma günü küresel piyasalarda işlem yapılmadı.


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