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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

04.06.2021 - 09:36
ABD'nin ham petrol stokları azaldı | Emtia Haberleri

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 5 milyon 100 bin varil azaldı.

 

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5 milyon 100 bin varil (yüzde 1) azalarak yaklaşık 479 milyon 300 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 100 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 600 bin varil azalarak 627 milyon 800 bin varil oldu. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 1 milyon 500 bin varil artışla 234 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

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PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 641 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon 631 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 889 bin varil azalarak 2 milyon 544 bin varil oldu. Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 22-28 Mayıs'ta 208 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 242 bin varil olarak gerçekleşti.

EIA'nın Mayıs 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 200 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.


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