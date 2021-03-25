ABD'nin ham petrol stokları arttı | Emtia Haberleri

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 900 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 900 bin varil (yüzde 0,2) artarak yaklaşık 502

milyon 700 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 900 bin varil artacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmedi ve 637 milyon 800 bin varil seviyesinde kaldı.

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Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 200 bin varil artarak 232 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 299 bin varil artarak yaklaşık 5 milyon 620 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 39 bin varil azalarak 2 milyon 480 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi 13-19 Mart haftasında 95 bin varil artarak 11 milyon 454 bin varile yükseldi.

EIA'nın Mart 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon varil olması bekleniyor.

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