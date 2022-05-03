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AB’nin yeni hedefi Rus petrolü

03.05.2022 - 09:28
AB’nin yeni hedefi Rus petrolü | Emtia Haberleri

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından arka arkaya yaptırım paketlerini devreye sokan ancak üye ülkelerin çeşitli düzeylerde bağımlı olduğu Rus petrolüne ve doğalgazına dokunmayan Avrupa Birliği, bu alanda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Hürriyet gazetesinden Güven Özalp'in haberine göre; yeni hedef AB ülkelerinin Rusya’dan petrol ithalatının önüne geçmek. Üye ülkelerin başkentleriyle belli bir süredir istişare halinde olan AB Komisyonu’nun bu konudaki resmi önerisini bugün açıklaması bekleniyor.

SÜRE TANINACAK

Beklenti AB’nin toptan bir yasak yerine aşamalı bir yaklaşım benimsemesi yönünde. Bu bağlamda üye ülkelere Rus petrolünden vazgeçmek için belli bir süre tanınacak. Aşamalı yöntemin benimsenmesinde savaşın başında Rus enerji kaynaklarına yasak getirilmesine karşı çıkan ancak daha sonra tavır değiştiren Almanya’nın yaklaşımı etkili oldu. Berlin, petrol ambargosuna destek vereceklerini ancak Rusya’dan ithalatı tamamen kesmek için birkaç ay süreye ihtiyacı olduğu mesajını geçtiğimiz günlerde Brüksel’e iletti. Baltık ülkeleri tam yasaktan yana. İtalya ise daha farklı önlemlerin devreye sokulması gerektiğini savunuyor. AB Komisyonu’nun aşamalı yaklaşımı tercih etmesinde Berlin’in tavrının yanı sıra üye ülkelere farklı kaynak bulmaları için zaman tanıma ve petrol piyasalarında olumsuzluğa yol açmama çabası etkili oldu.

İSTİSNALAR OLABİLİR

Rus petrolüne ilişkin yasak çerçevesinde bazı ülkeler için istisna ya da geçiş önlemleri uygulanması da gündemde. Bu ülkelerin başını Macaristan ve Slovakya çekiyor. Bu iki ülkenin hem Rus doğalgazına hem de Rus petrolüne bağımlılık seviyesi üst düzeyde. Buna ek olarak alternatif tedarik yolları da kısıtlı. Macaristan’ın Rus petrolüne bağımlılığı yüzde 65 seviyesinde. Doğalgazda ise bu oran yüzde 85’e ulaşıyor. Budapeşte, Rus enerji kaynaklarına yönelik bir yasağın Macar ekonomisinin ölümü anlamına geleceği tezini işliyor. AB Komisyonu’nun orta yol bulma çabasını öne çıkarmasının bir başka nedeni de Macaristan’ın olası bir yasağı veto edeceğini günler öncesinden duyurması. AB Komisyonu, bazı görüş ayrılıklarına rağmen savaşın başından bu yana sergilenen Rusya’ya karşı birlik görüntüsünün bozulmasını engellemeye çalışıyor.

BİREY VE ŞİRKET SAYISI ARTABİLİR

Brüksel’in Rus petrolünü hedef alan adımı daha geniş bir paketin parçası olacak. AB’nin şu ana kadar yaptırım uyguladığı Rus bireylerin ve şirketlerin sayısını da arttırması bekleniyor. AB Komisyonu’nun resmi önerisini açıklamasının ardından yarın birlik üyesi ülkelerin daimi temsilcileri konuyu masaya yatıracaklar. AB enerji bakanları da dün olağanüstü nitelikli bir toplantıda hem Rus petrolüne yönelik adımı hem de Rusya’nın geçtiğimiz hafta Polonya ve Bulgaristan’a doğalgaz akışını kesmesini ele aldılar.


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