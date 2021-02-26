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Ziraat Katılım Bankası'ndan kira sertifikası ihraç kararı

26.02.2021 - 09:06
Ziraat Katılım Bankası'ndan kira sertifikası ihraç kararı | Ekonomi Haberleri

Ziraat Katılım Bankası, yurt içinde 12 milyar TL tavanlı kira sertifikası ihraç kararı aldı.

Ziraat Katılım Bankası kaynak çeşitliliği ve uygun maliyetli fonlama temin edilmesi stratejisi çerçevesinde yurt içinde 12 milyar TL tavanlı kira sertifikası ihracı kararı aldı.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, kira sertifikasının 2021-2022 yıllarında tertipler halinde ihraç edilmesinin planlandığı belirtildi.


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