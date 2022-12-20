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Yurt dışı ÜFE yükseldi

20.12.2022 - 10:38 | Son Güncelleme :
Yurt dışı ÜFE yükseldi | Ekonomi Haberleri

Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Kasım ayında yıllık yüzde 83,66, aylık yüzde 2,28 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Kasım ayında YD-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 103,17 artış gerçekleşti.

İMALAT YILLIK YÜZDE 83,64 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 85,06, imalatta yüzde 83,64 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 89,37, dayanıklı tüketim malında yüzde 81,42, dayanıksız tüketim malında yüzde 77,77, enerjide yüzde 126,00, sermaye malında yüzde 78,79 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT AYLIK YÜZDE 2,30 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,20, imalatta yüzde 2,30 artış olarak gerçekleşti.

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Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,26 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,37 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,37 artış, enerjide yüzde 8,58 azalış, sermaye malında yüzde 3,47 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 11 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 14 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünleri yüzde 55,94, giyim eşyası yüzde 60,61, metal cevherleri yüzde 63,35 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 126,00, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 112,33, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 104,75 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 9 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 16 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 8,58 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 4,62, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,40, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 4,13 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


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