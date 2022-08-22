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Yurt dışı ÜFE rakamları açıklandı

22.08.2022 - 10:38 | Son Güncelleme :
Yurt dışı ÜFE rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Temmuz ayında yıllık yüzde 111,34, aylık yüzde 0,66 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Temmuz ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,66, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 111,34 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 81,69 artış gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 111,34 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 110,75, imalatta yüzde 111,34 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 124,56, dayanıklı tüketim malında yüzde 94,23, dayanıksız tüketim malında yüzde 95,60, enerjide yüzde 271,73, sermaye malında yüzde 96,62 artış olarak gerçekleşti.

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SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 0,68 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,20 azalış, imalatta yüzde 0,68 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,15 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,53 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,03 artış, enerjide yüzde 9,89 azalış, sermaye malında yüzde 0,31 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 15 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 10 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 71,92, tütün ürünleri yüzde 78,43, deri ve ilgili ürünler yüzde 87,78 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 271,73, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 136,60, ana metaller yüzde 134,31 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 9,89, metal cevherleri yüzde 3,55, ana metaller yüzde 0,87 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,35, içecekler yüzde 4,07, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 4,02 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


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