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Yeşil dönüşüm seferberliği

06.09.2022 - 09:28
Yeşil dönüşüm seferberliği | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin küresel iklim değişikliğine karşı atacağı adımlar, Orta Vadeli Program’da ‘makro hedefler’ başlığı altında yer aldı.

AB’nin küresel enerji krizine bağlı olarak öncelikleri değişmiş görünse de yeşil dönüşümde ilerlemeye devam ettiği vurgulanan programda, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefinin sürdürülebilir kalkınma açısından da önemli olduğu anımsatıldı. Ekonominin her alanında ve tüm sektörlerde yeşil dönüşüme yönelik adımlar atılmaya devam edileceği belirtilen programda yeni 3 yıllık dönemde alınacak politika ve tedbirler 21 adımda şöyle sıralandı:

EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

“Net sıfır emisyon hedefine giden yolda orta vadeli düşük karbonlu büyüme stratejisi ortaya konulacak, sektörlerin yeşil dönüşüm için ihtiyaç duyacağı ilave yatırım miktarı tespit edilecek ve rekabet güçlerinin korunması amacıyla çeşitli destek mekanizmaları planlanacak. En iyi teknikler ve en iyi çevresel uygulamalara geçişler için yol haritaları hazırlanacak, uygulamalar teşvik edilecek. Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Ulusal iklim Değişikliği Eylem Planı hazırlık çalışmaları tamamlanacak. Yeşil dönüşüm altyapısının oluşturulması için başta tarım, sanayi, ulaştırma ve enerji sektörlerinde olmak üzere yeşil teknoloji Ar-Ge projeleri desteklenmeye devam edilecek. Yeşil hidrojen ve enerji depolama gibi emisyon azaltılmasına katkı sağlayan teknolojilerin yatırım ekosistemi geliştirilecek.”

KOBİ’YE ÖNCELİK

Programa göre; iklim finansmanına erişim imkânları özel sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak genişletilecek, verimlilik artıran, dönüştürücü nitelikli, katma değeri yüksek, sera gazı emisyon artışını sınırlayan ve yeşil becerileri artıran yatırımlara öncelik verilecek. Başta ihracat yapan KOBİ’ler olmak üzere firmaların yeşil dönüşüme uyumlarını kolaylaştırmak üzere destek mekanizmaları geliştirilecek. AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’ndan (SKDM) hızlı etkilenecek sektörler için en düşük maliyetle emisyon azaltımına yönelik politikalar hayata geçirilecek. SKDM’ye uyum kapsamında etkin işleyen Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi geliştirilecek, mevcut vergilerin karbon vergisine dönüştürülmesi konusunda Türk Vergi Sistemi gözden geçirilecek ve karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal etkiler analiz edilecek.

TARIM SİGORTASI

“İklim değişikliğinin oluşturacağı olumsuz etkilerden, ülkemiz tarımını ve çiftçilerimizi korumak için tarım sigortasının koruma altına aldığı ürünler ve riskler bazında kapsamı genişletilecek” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bilimsel temelli Ulusal Yeşil Taksonomi mevzuatı hazırlanacak. Verimliliği artıran, atık yönetimine katkıda bulunan döngüsel ekonomiye geçiş için bütüncül bir Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanacak. Yeşil Organize Sanayi Bölgesi ile Yeşil Endüstri Bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanacak. Doğadaki kaynak kullanımının azaltılması ve geri dönüştürülmüş hammaddelerin ekonomiye kazandırılması amacıyla geri kazanılmış ikincil ürüne ait standartlar belirlenecek, teşvik ve yönlendirme sistemi geliştirilecek.”

Sıfır atık uygulamalarının hanehalkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacağı belirtilirken şu bilgiler paylaşıldı: “Korunan alanlar genişletilecek. Düşük karbonlu ve sürdürülebilir ulaşım sistemine geçişi kolaylaştıracak teknolojik dönüşümlere yönelik projeler geliştirilecek.”


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