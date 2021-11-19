Yerli turist için erken rezervasyon fırsatları başladı | Ekonomi Haberleri

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, yerli turistin uygun koşullarda tatil yapabilmesi için erken rezervasyon imkanlarından faydalanması gerektiğini bildirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen 2022 Erken Rezervasyon Kampanyası Toplantısında, hem vatandaşın uygun koşullarda tatil yapabilmesi hem de sektörün önünü görebilmesi için erken rezervasyonun önemli olduğunu söyledi.

Turizm sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son iki yıldır zor bir dönemden geçtiğine değinen Bağlıkaya, aşılanmanın artmasıyla normalleşmeye doğru adımlar atıldığını dile getirdi.

Bağlıkaya, gelecek yıldan daha umutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "2022'nin yurt dışı turizmi açısından daha iyi bir yıl olacağını göz önüne alırsak, vatandaşın istediği yerde istediği tarihte uygun fiyata tatil yapabilmesi ancak erken rezervasyonla mümkün. Maalesef yıllardır yerli turistlerin tatile yabancılardan daha fazla ödediğine dair bir algısı var. Bu aslında yabancı tur operatörlerinin çok önceden ve hacimli garanti ödemeleri yapmalarından kaynaklanıyor. Uygun ödeme ve iptal koşulları getirildiği için yerli misafir de bu imkandan yararlanabiliyor."

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"ACENTELERİMİZ ÇOK SAYIDA SEÇENEK SUNUYOR"

Yurt dışından gelecek yüksek talebin sezonda uygun fiyatta tatil yapma olanağını ortadan kaldırabileceğini vurgulayan Bağlıkaya, bu dönemin tatil rezervasyonu için erken değil, tam zamanı olduğunu bildirdi.

Bugün sektör paydaşlarının uygun koşullarda tatil paketlerini açıklayacaklarına değinen Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Acentelerimiz sadece deniz, kum, güneş değil, aynı zamanda ülkemizin her bir köşesini kapsayacak şekilde kültür turları başta olmak üzere diğer turizm çeşitleri için de çok sayıda seçenek sunuyor. TÜRSAB olarak her zaman önceliğimiz vatandaşlarımızın hakkı olan ihtiyacı olan tatili uygun koşullarda ve güvenli biçimde gerçekleştirebilmelerini sağlamanın yanında turizmi 4 mevsime ve 12 aya yaymaktır. Seyahat acenteleri bölgesel kalkınma, turizmin 12 aya yayılması ve ülke ekonomisine katkı için çalışmaktadır."

TUR OPERATÖRLERİNDEN "KAMPANYALARI DEĞERLENDİRİN" ÖNERİSİ

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Türk turizminin gelecek yıldan itibaren büyümeye devam edeceğini söyledi.

Narin, yatırımların teminatının seyahat acenteleri ile tur operatörleri olduğunu, bunlarla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

TÜRSAB İç Turizm İhtisas Başkanı ve Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar da sezon öncesi böyle bir kongrenin sektöre önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

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