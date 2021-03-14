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Yeni rota belirlendi

14.03.2021 - 10:14 | Son Güncelleme :
Yeni rota belirlendi | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘Ekonomi Reformları’nın, finansal piyasalardan reel ekonomiye, sermaye piyasalarından hanehalkına yönelik tüm alanlara dönük kapsamlı ve detaylı bir değişikliğe işaret etmesi ile ekonomide yeni rota belirlendi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; uzmanlar, açıklanan reform paketinin çok kapsamlı ve detaylı olduğuna işaret ederek, sürdürülebilir büyümeyi destekleyici, enflasyonist baskıları azaltıcı ve yapısal kırılganlıklara cevap veren bir dizi unsuru içinde barındırdığını söyledi.

Hayata geçirilecek politikaların yabancı yatırımcıların güvenini tazeleyeceği, ülke imajı ve kredibilitesine artırıcı etki yapacağı değerlendirmesinde bulunan uzmanlar, yeni oluşturulacak kurullar ile denetimin daha sıkı olacağı mesajı verildiğine dikkati çekti.

ŞEFFAFLIK VURGUSU

PİRİ Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, büyümenin biraz daha öne çıktığı bir perspektif gördüğünü aktadı. Aslanoğlu, kamuda 3 ayda bir sonuçların kamuoyuyla paylaşılacak olmasının da şeffaflık açısından önemine dikkati çekti.

‘İHTİYAÇLARA YANIT VERDİ’

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova da beklentilerinin üzerinde ve detaylı bir çalışma geldiğini söyledi. Kendi gördüğü en önemli reformlardan birinin uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizmasının kurulması olduğunu aktaran Arzova, artık sektörün tek bir merkezde toplandığını ifade etti.


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