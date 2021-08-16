‘Yeni ekonominin lokomotifi e-ticaret’ | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, aldığı 1,5 milyar dolarlık yeni yatırımla 10 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan Türkiye’nin ilk “decacorn”u olan Trendyol’un transfer merkezini ziyaret etti.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile Trendyol’un İstanbul Tuzla’daki transfer merkezine ziyarette bulundu. Bakan Varank, “Trendyol 16,5 milyar dolarlık bir değerlemeyle Türkiye’nin ilk ‘decacorn’u oldu ve 11 yıllık bir firma olmasına rağmen şu anda Türkiye’nin en değerli şirketi diyebiliriz. Türkiye ekonomisinin, özellikle teknoloji firmalarının ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir gelişme” diye konuştu.

CİDDİ CİROLARA ULAŞILIYOR

Varank, “Trendyol burada aldığı yatırımın tamamını yine şirket içinde kullanacak. Yani o 1.5 milyar doların hepsi Türkiye’ye geliyor. Bu şirketin daha da büyümesi daha da gelişmesi, yeni kabiliyetlerini ortaya çıkarması için kullanılacak” bilgisini verdi. E-ticaretin yeni ekonominin adeta lokomotifi olduğuna işaret eden Varank, “Özellikle KOBİ’ler buralarda satış yaparak ciddi cirolara ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda ihracatın önü kendilerine açılmış oluyor. Şu anda Trendyol’da 184 bin şirket ve 1 milyonun üzerinde bireysel satıcı pazar yerini kullanarak ticaret yapıyor. Bu tabii ki ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de ziyareti nedeniyle Varank’a teşekkür ederek, Türkiye’nin ilk decacorn’u olmanın kendileri ve Türkiye için gurur verici olduğunu, Türkiye’den başka decacorn’ların da çıkacağını belirtti. Çetin, Tuzla’daki transfer merkezinin benzerini 2022’nin ilk çeyreğinde Trabzon’da açacaklarını bildirdi. m AA

‘DAHA FAZLA UNİCORN ÇIKMASINI İSTİYORUZ’

Bakan Mustafa Varank, tesisin Türkiye’nin en büyük ayrıştırma merkezi olduğunu belirterek, “Günlük 1 milyon ürün ayrıştırma kapasitesine sahip bir tesisten bahsediyoruz. Bunun lojistiğinin sağlanması, buradaki bütün sistemlerin sağlıklı bir şekilde kontrol edilip sürdürülmesi… Tabii ki bunlar ciddi büyük yatırımlar ve know how gerektiriyor” ifadelerini kullandı. Bu kabiliyetlerle Trendyol gibi daha nice firmaları çıkarmak istediklerini bildiren Varank, şunları kaydetti: “Ekosistemi toptan ayağa kaldırarak Türkiye’den daha nice teknoloji firmaları, start-up’lar çıksın istiyoruz. Şu anda yakaladığımız başarının, özellikle yatırım fonlarının ülkemize olan ilgisinin çok daha arttığını ileride görebileceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye’den daha fazla yeni Turcorn’lar ve yeni decacorn’lar çıkacak.”

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