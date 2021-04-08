‹ Önceki Haber ABD'de işsizlik maaşı başvuruları sürpriz yaptı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları sürpriz yaptı Sonraki Haber › New York borsası karışık seyirle açıldı New York borsası karışık seyirle açıldı

Yellen'dan 'kalıcı ayrışma' uyarısı

08.04.2021 - 17:52
Yellen'dan 'kalıcı ayrışma' uyarısı | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Yellen, küresel ekonomide kalıcı bir ayrışmayla karşılaşılabileceğini belirterek, büyük ekonomileri güçlü bir toparlanma için önemli miktarda yeni mali destek sağlamak için gayret göstermeye çağırdı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Uluslararası Para ve Finans Komitesi'ne (IMFC) yönelik açıklamasında, büyük ekonomilerden gelen önemli mali ve parasal desteklerin etkisiyle küresel ekonomik görünümün bir yıl öncesine göre önemli ölçüde iyileştiğine işaret etti.

Yüksek belirsizlik ve ekonomide "kalıcı yara" riski olduğunu vurgulayan Yellen, "Büyük ekonomileri sadece desteği çok erken çekmekten kaçınmaya değil, aynı zamanda güçlü bir toparlanma için önemli miktarda yeni mali destek sağlamak için gayret göstermeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Yellen, sınırlı politika seçenekleri ve uzun süredir devam eden yapısal zorluklarla gelişmekte olan birçok ülkenin krizde ekonomilerini destekleyemediğini belirterek, önemli bir adım atılmaması halinde küresel ekonomide kalıcı bir ayrışmayla karşılaşılabileceğini kaydetti.

##$HABER_1469191$##

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın ihtiyaç duyulan acil durum desteğini sağladığını aktaran Yellen, bu kuruluşların üyelerinin politika çabalarını finanse etmek ve desteklemek için yakın bir şekilde çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Yellen, ABD'nin, G20'nin borç servisini askıya alma girişiminin yanı sıra IMF ve Dünya Bankası'nın imtiyazlı kredilerinin artırılması ile özel çekme hakkı (SDR) tahsisini desteklediğini kaydetti.

ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadele için uluslararası ortaklarıyla çalışmaya da kararlı olduğunu vurgulayan Yellen, "Ayrıca, büyük ekonomilerin yeşil ve sürdürülebilir bir şekilde ekonomik büyümeyi sürdürmeleri için gelişmekte olan ülkeleri desteklemesi gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: -0,09% Hacim : 15.798 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.415 08.04.2021 Yüksek 1.430
Açılış: 1.422
8,1409 Değişim: -0,07%
Düşük 8,1265 08.04.2021 Yüksek 8,1790
Açılış: 8,1462
9,7161 Değişim: 0,26%
Düşük 9,6545 08.04.2021 Yüksek 9,7370
Açılış: 9,6906
459,50 Değişim: 0,92%
Düşük 454,35 08.04.2021 Yüksek 461,56
Açılış: 455,31
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.