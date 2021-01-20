YD-ÜFE yüzde 0,76 azaldı | Ekonomi Haberleri

YD-ÜFE, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,76 azalırken yıllık bazda yüzde 37,56 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020'ye ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, Aralık 2020'de bir önceki aya göre yüzde 0,76 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,56 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,69 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,92, imalatta yüzde 0,72 azalış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 0,36, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,41, dayanıksız tüketim malında yüzde 1 ve sermaye malında yüzde 1,36 azalış olarak gerçekleşirken enerjide yüzde 1,77 artış olarak kayıtlara geçti.

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Aylık bazda metal cevherlerinde yüzde 3,05, diğer ulaşım araçlarında yüzde 2,89, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünlerinde yüzde 2,82 azalış görüldü. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 1,77, ana metaller yüzde 0,88, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,23 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YILLIK DEĞİŞİM

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,24, imalatta yüzde 37,54 artış olarak belirlendi. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri, ara malında yüzde 38,93, dayanıklı tüketim malında yüzde 50,24, dayanıksız tüketim malında yüzde 36,26, sermaye malında yüzde 37,82 artış ve enerjide yüzde 11,25 azalış olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 11,25 azalış görüldü. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 57,68, ana metaller yüzde 45,16, elektrikli teçhizat yüzde 43,8 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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