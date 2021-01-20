‹ Önceki Haber Jack Ma 3 ay sonra ortaya çıktı Jack Ma 3 ay sonra ortaya çıktı Sonraki Haber › Tekfen İnşaat Kazakistan’da ihale kazandı Tekfen İnşaat Kazakistan’da ihale kazandı

YD-ÜFE yüzde 0,76 azaldı

20.01.2021 - 10:59
YD-ÜFE yüzde 0,76 azaldı | Ekonomi Haberleri

YD-ÜFE, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,76 azalırken yıllık bazda yüzde 37,56 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020'ye ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, Aralık 2020'de bir önceki aya göre yüzde 0,76 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,56 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,69 artış gösterdi.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,92, imalatta yüzde 0,72 azalış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 0,36, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,41, dayanıksız tüketim malında yüzde 1 ve sermaye malında yüzde 1,36 azalış olarak gerçekleşirken enerjide yüzde 1,77 artış olarak kayıtlara geçti.

##$HABER_1467750$##

Aylık bazda metal cevherlerinde yüzde 3,05, diğer ulaşım araçlarında yüzde 2,89, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünlerinde yüzde 2,82 azalış görüldü. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 1,77, ana metaller yüzde 0,88, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,23 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YILLIK DEĞİŞİM

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,24, imalatta yüzde 37,54 artış olarak belirlendi. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri, ara malında yüzde 38,93, dayanıklı tüketim malında yüzde 50,24, dayanıksız tüketim malında yüzde 36,26, sermaye malında yüzde 37,82 artış ve enerjide yüzde 11,25 azalış olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 11,25 azalış görüldü. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 57,68, ana metaller yüzde 45,16, elektrikli teçhizat yüzde 43,8 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.568 Değişim: 0,20% Hacim : 25.911 Mio.TL Son veri saati : 17:25
Düşük 1.552 20.01.2021 Yüksek 1.574
Açılış: 1.573
7,4467 Değişim: -0,24%
Düşük 7,4269 20.01.2021 Yüksek 7,4815
Açılış: 7,4647
9,0154 Değişim: -0,46%
Düşük 9,0098 20.01.2021 Yüksek 9,0885
Açılış: 9,0574
445,12 Değişim: 0,78%
Düşük 438,70 20.01.2021 Yüksek 445,67
Açılış: 441,70
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.