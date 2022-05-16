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‘Yatırımı durdurmanın maliyeti daha fazla’

16.05.2022 - 09:23
‘Yatırımı durdurmanın maliyeti daha fazla’ | Ekonomi Haberleri

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, geçtiğimiz hafta VitrA’nın Bozüyük’teki yeni tesisinin açılışı için Eczacıbaşı’nın davetlisi olarak gittiğimiz tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine göre; “Ekonomide her zaman sorunlar vardır ama yatırımlarımıza devam ediyoruz” diyen Bülent Eczacıbaşı, mevcut ekonomik sürecin yatırımlara etkisini şu sözlerle değerlendirdi: “Üretimimizi ve ihracatımızı artırıyoruz. Enflasyon da döviz kurları da iner ve çıkar. Bazen bu inişler ve çıkışlar iş yapma biçiminizi zorlaştırabilir ama piyasada olduğunuz ve rekabet de sizi zorladığı sürece çözüm oluşturursunuz, başka çaresi yok.”

HEDEFLER DEĞİŞMEDİ

Maliyet artışlarının ve piyasadaki dengesizliklerin her zaman olabileceğini ifade eden Eczacıbaşı, “Bunlar zaman içinde kendini dengeler. Yatırımlar durdurulmaz çünkü yatırımları durdurmanın maliyeti her zaman fazladır” yorumunu yaptı. Eczacıbaşı Topluluğu’nun üretimini ve ihracatını artırmaya devam ettiğini söyleyen Bülent Eczacıbaşı, şu ana kadar şirket içi yıllık hedeflerde bir değişiklik yapmadıklarını belirtti.

“Kaç yıldır iş hayatının içindeyim, eğer niyetiniz yoksa yatırım yapmamak için mutlaka neden bulursunuz” diyen Bülent Eczacıbaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Girişimciyseniz, sektörünüzdeki iddianızı sürdürecekseniz yatırımı yaparsınız. ‘O sorunları da önemsemezseniz’ diyemeyeceğim, tabi önemsersiniz ama mutlaka bir çare bulursunuz. Zaten çare bulunamazsa o sektör yok olur. Siz bulamazsanız rakibiniz de bulamaz. Böyle bir şey olamayacağına göre o sektör yaşayacaksa, onların arasında en iyilerden olmak için bunları çözeceksiniz.”

‘DEZAVANTAJ YAŞAMIYORUZ’

Dünyada enflasyon kaygısının öne çıktığına ve lojistik sorunlara dikkat çeken Bülent Eczacıbaşı, “Müşterilerimizle ticari ilişkilerimiz iyi. Global anlamda herkes bu zorlukların nasıl aşılacağına bakıyor. Bu ortamda bir Türk kuruluşunun getirdiği dezavantajı yaşamıyoruz” diye konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası yaşanan belirsizliğe de dikkat çeken Eczacıbaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya’da iki tesisimiz var ve o tesislerin geleceği ne olacak, göreceğiz. Şu anda bir sorunumuz yok. Politik riskler her zaman var, dünyanın her yerinde var. Suriye’de savaş çıkmadan önce neredeyse büyük bir yatırım için düğmeye basmak üzereydik. Çok da ümitli olduğumuz bir seramik yatırımıydı çok da güçlü bir ortak ile yapacaktık. Eğrisi doğrusuna denk geldi, geciktik; o arada da savaş başladı.”

ENERJİDE MALİYETLERİ AZALTMA PLANI

Enerji konusunun her zaman gündemde olduğunu ifade eden Bülent Eczacıbaşı, “Enerji maliyetlerini düşürmek son 6 ayın sorunu değil. Ne kadar düşürebilirsek o kadar verimliliğimiz ve rekabet gücümüz artıyor. Genel olarak enerji maliyetlerimizi azaltmak adına gelecek döneme yönelik planlarımız var” yorumunu yaptı.

Pandemide en çok zorlandıkları konunun AVM’ler olduğunu söyleyen Eczacıbaşı, “Ziyaretçi sayısında pandemide önemli bir düşüş oldu fakat daha sonra toparlandı. Tahminlerin aksine ilaç sanayinde de bir düşüş oldu. İnşaat sektöründe sorun yaşamadık, tüketim ürünlerinde de sorun yaşamadık” dedi. Pandemiyle birlikte uzaktan çalışma kararını da değerlendiren Bülent Eczacıbaşı, “Bu trend önemini artıracak. Pandemi öncesi çalışma koşullarına tamamen dönüşten bahsetmek zor ama bir araya gelmeden ortak kültür oluşabilir mi, bizi düşündüren konular bunlar” diye konuştu.


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