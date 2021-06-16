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Yarının gündemi TCMB olacak! İşte ekonomistlerin beklentisi

16.06.2021 - 14:21 | Son Güncelleme :
Yarının gündemi TCMB olacak! İşte ekonomistlerin beklentisi | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Garanti BBVA Yardımcı Başekonomisti Mert, "Mayıs PPK toplantısında olduğu gibi erken bir faiz indirim beklentisini bertaraf edecek ifadeler tekrarlanabilir" şeklinde belirtirken; TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Maggio, "TCMB, faiz indirimine yaklaştı ancak bunun zamanı haziran ayı olmayacak" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında değişikliğe gitmesi beklenmezken, PPK'nın erken faiz indirimini öteleyecek açıklamalarda bulunabileceği ve faiz indiriminin yaklaştığı yönündeki öngörülerin piyasaların odağında olduğu belirtiliyor.

AA'nın haberine göre; Garanti BBVA Yardımcı Başekonomisti Seda Güler Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın haziran ayı PPK toplantısından beklentilerinin, politika faizinin yüzde 19 olarak korunması yönünde olduğunu söyledi.

Karar metninde önceki kararda olduğu gibi global risklere atıfta bulunulabileceğini aktaran Mert, "İçeride ise derinleşen maliyet baskılarından ve henüz belirgin bir yavaşlamaya dönüşmemiş aktivite performansından bahsedilerek enflasyon üzerinde daha kaygılı bir duruş sergilenebilir. Nitekim büyük veri göstergelerimizden ve diğer yüksek frekanslı verilerden gözlemlediğimiz kadarıyla kapanma tedbirleri nisan-mayıs verilerinde geçici bir zayıflık yaratmışa benziyor." şeklinde konuştu.

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Mayıs ortasından itibaren normalleşmeyle birlikte iç talep göstergelerinin haziran başında hala güçlü seyrettiğini, bunun da maliyet unsurları ve belirsizliğin iyice arttığı bu dönemde tüketici fiyatları üzerindeki riskleri yukarı yönde tuttuğunu belirten Mert, "Dolayısıyla mayıs ayı PPK toplantısında olduğu gibi erken bir faiz indirim beklentisini bertaraf edecek ifadeler tekrarlanabilir." dedi.

"GÖSTERGELER, FAİZ İNDİRİMİNİN TEMMUZ YA DA AĞUSTOSTA GERÇEKLEŞEBİLECEĞİNE İŞARET EDİYOR"

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio da TCMB'nin faiz indirimine yaklaştığını ancak bunun zamanının haziran ayı olmayacağını söyledi.

TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit bırakacağı öngörüsünde bulunan Maggio, muhtemel göstergelerin faiz indiriminin temmuz ya da ağustosta gerçekleşebileceğine işaret ettiğini kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Mayıs ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit tutulmuştu.


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